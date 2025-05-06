В преддверии ожидаемого анонса Neo 10 Pro+ показал свои результаты в AnTuTu.

Компания iQOO готовится представить в Китае новый флагманский смартфон Neo 10 Pro+, который станет третьей моделью в линейке Neo 10 после анонса Neo 10 и Neo 10 Pro в декабре 2024 года. На тестах производительности AnTuTu устройство показало рекордный результат — 3 311 557 баллов.

Согласно данным бенчмарка, в тестах CPU, GPU, памяти и UX смартфон набрал 699 383, 1 524 315, 609 542 и 478 317 баллов соответственно. Ожидается, что аппаратной основой станет процессор Snapdragon 8 Elite.

Инсайдер Digital Chat Station также раскрыл детали дизайна: Neo 10 Pro+ станет первым смартфоном серии Neo, получившим версию в стиле BMW M Motorsport. Ранее коллаборации с брендом касались только флагманов основной линейки iQOO.

Характеристики устройства включают 6,82-дюймовый плоский OLED-экран с разрешением 2K, поддержкой 144 Гц и технологией LTPO. Объём оперативной памяти составит 16 ГБ, встроенной — 512 ГБ. Аккумулятор ёмкостью 7000 мА·ч поддерживает зарядку мощностью 120 Вт. Основная камера представлена двумя 50-мегапиксельными сенсорами, фронтальная — 16-мегапиксельным модулем. Сканер отпечатков пальцев интегрирован в экран и использует ультразвуковую технологию.

Корпус смартфона сочетает пластиковый средний рамки и стеклянную заднюю панель. Ожидаемая цена устройства в Китае — около 3000 юаней (~$410).