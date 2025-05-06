Apple планирует изменить свою стратегию выпуска iPhone, начиная со второй половины 2025 года.

Аналитик Минг-Чи Куо, известный своими точными прогнозами о продуктах Apple, заявил, что компания планирует кардинально изменить стратегию выхода новых iPhone. Начиная со второй половины 2025 года, Apple может запускать бюджетные модели в первом полугодии, а премиальные — во втором. Это станет ответом на растущую конкуренцию, особенно в Китае, где бренды вроде Huawei и OnePlus активно обновляют линейки устройств.

Согласно прогнозу, в 2025–2027 годах релизы iPhone будут выглядеть так:

Вторая половина 2025 : iPhone 17 Pro Max, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Slim и iPhone 17.

Первое полугодие 2026 : бюджетная модель iPhone 17e.

Вторая половина 2026 : первый складной iPhone, а также iPhone 18 Pro Max, iPhone 18 Pro и iPhone 18 Slim.

2027 год : продолжение цикла с упором на складные устройства (iPhone Foldable 2) и обновлённые версии линеек Pro и Slim.

Куо отмечает несколько ключевых факторов:

Конкуренция: Samsung, OnePlus и китайские бренды традиционно анонсируют флагманы в первом полугодии, что создаёт для Apple «маркетинговый разрыв». Двухэтапный релиз позволит поддерживать интерес покупателей круглый год.

Samsung, OnePlus и китайские бренды традиционно анонсируют флагманы в первом полугодии, что создаёт для Apple «маркетинговый разрыв». Двухэтапный релиз позволит поддерживать интерес покупателей круглый год. Расширение линейки: Возрастающее число моделей (включая складные и бюджетные) снижает эффективность осеннего запуска. Сейчас премиальные Pro-версии перетягивают внимание на себя, затмевая более доступные варианты.

Давление рынка: В Китае потребители привыкли к частым обновлениям, и Apple вынуждена адаптироваться, чтобы сохранить долю рынка.

Сдвиг графика релизов может повлиять на всю отрасль. Конкуренты, такие как Samsung, могут пересмотреть свои планы, чтобы избежать прямого пересечения с анонсами Apple. Поставщики компании также столкнутся с необходимостью перестраивать производственные циклы.

Кроме того, Куо прогнозирует, что новая стратегия стабилизирует поставки iPhone, снизив сезонные колебания спроса. Это особенно актуально на фоне анонса складных устройств, которые требуют более длительной подготовки.

Пока Apple официально не комментирует планы, но если прогноз Куо подтвердится, 2025 год станет переломным моментом в истории iPhone.