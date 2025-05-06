Samsung расширяет линейку устройств Tactical Edition новым планшетом.

Image: Samsung

Компания Samsung анонсировала новый продукт - специальный планшет Galaxy Tab Active5, созданный в рамках линейки Tactical Edition. Новинка разработана совместно с Министерством обороны США и предназначена для использования в военных операциях, а также экстренными службами.

Планшет получил улучшенные функции безопасности, включая интеграцию с тактическими радиосистемами, дронами, лазерными дальномерами и внешними GPS-модулями. Для защиты конфиденциальной информации реализованы режимы Stealth Mode (отключение LTE, e-911 и радиочастотных сигналов) и Covert Lock (полное обесточивание модемов и GPS). Устройство поддерживает работу с приложениями Android Team Awareness Kit (ATAK) и Battlefield Assisted Trauma Distributed Observation Kit (BATDOK), повышающими ситуационную осведомлённость.

Image: Samsung

Устройство оснащено процессором Exynos 1380 (5 нм, 8 ядер), 8-дюймовым дисплеем, 13-мегапиксельной основной и 5-мегапиксельной фронтальной камерами. Экран поддерживает работу в перчатках, во влажных условиях и с rugged-стилусом S Pen.

Защита данных обеспечивается платформой Samsung Knox, соответствующей стандартам NSA Commercial Solutions for Classified (CSfC). Двойное шифрование Knox DualDAR и гипервизор Hypervisor Device Manager блокируют несанкционированный доступ к LTE и GPS.

Image: Samsung

Планшет выдерживает падения с высоты 1,5 метра, имеет степень защиты IP68 и сертификат MIL-STD-810H (устойчивость к экстремальным температурам, вибрации и влажности). Аккумулятор съёмный, а поддержка 5G, LTE, CBRS и Wi-Fi 6E позволяет работать в сетях FirstNet.