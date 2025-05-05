OnePlus Nord 5 получает сертификат с аккумулятором большего объёма, чем у OnePlus 13T

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Смартфон OnePlus 13T, недавно ставший хитом в Китае с продажами свыше $276 млн за 10 минут, привлёк внимание ёмким аккумулятором при компактных габаритах. Однако новая модель линейки Nord может превзойти его в этом параметре. Согласно данным сертификации TUV Rheinland, OnePlus Nord 5 (модель CPH2079) получил аккумулятор на 6650 мА·ч, что превышает показатель OnePlus 13T (6260 мА·ч).

Стоит отметить, что официальное название устройства в документах не указано, а предположение о его принадлежности к линейке Nord основано на утечках. По слухам, Nord 5 может быть глобальной версией смартфона Ace 5 Racing Edition. Сертификация также подтвердила поддержку 80-ваттной проводной зарядки, что ниже ранее ожидаемых 100 Вт.

Ранее источники сообщали о возможных характеристиках Nord 5: 7000 мА·ч, OLED-экран с разрешением 1,5K и частотой 120 Гц, процессор Dimensity 9400e. Однако текущие данные указывают на расхождения в спецификациях. Например, упоминались варианты камер: 50 Мп + 2 Мп или 50 Мп + 8 Мп.

Пока информация о характеристиках и дате выхода остаётся противоречивой. OnePlus пока не комментирует детали, но ожидается появление новых утечек в ближайшее время.