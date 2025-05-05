Honor выпустила тизер серии Honor 400 с сообщением «Скоро».

Компания Honor начала раскрутку новой серии смартфонов 400, которая, как ожидается, заменит прошлогодние модели 300 и 300 Pro. В Малайзии опубликован тизер, демонстрирующий дизайн основной камеры: круглый модуль с тремя объектами (вероятно, три линзы и вспышка) и надписью «Next-Gen AI Imaging», подчеркивающей ставку на искусственный интеллект в фотографии. Официальный анонс должен состояться в мае — как в Китае, так и на глобальных рынках, но с возможными различиями в характеристиках.

По данным инсайдеров, базовая Honor 400 получит 6,55-дюймовый AMOLED-экран с частотой 120 Гц и пиковой яркостью 5000 нит, процессор Snapdragon 7 Gen 3, а также основную камеру на 200 Мп с оптической стабилизацией. В комплектацию войдут 12 Мп сверхширик, фронтальная 50 Мп камера, аккумулятор 5300 мАч с поддержкой 66-ваттной зарядки и защита IP65. Толщина корпуса — 7,3 мм, вес — 184 грамма.

Старшая Honor 400 Pro, согласно утечкам, оснастится 6,7-дюймовым четырехугольным изогнутым AMOLED с разрешением 1,5К, топовым чипом Snapdragon 8 Gen 3 и улучшенной камерой: 200 Мп (основной сенсор с OIS) + 50 Мп телеобъектив + 12 Мп сверхширик. Зарядка ускорится до 100 Вт, а защита, возможно, достигнет уровня IP68/IP69. Габариты: 8,1 мм и 205 грамм. Обе модели могут выйти в черном и золотисто-сером цветах.

Image: Honor

Несмотря на отсутствие официальных комментариев, тизер с подписью «Скоро» и майские сроки совпадают с предыдущими релизами Honor. Однако пока неизвестно, как китайские версии будут отличаться от глобальных — в прошлом компания меняла процессоры или наборы камер для разных регионов. Цены и точные даты презентации станут ясны в ближайшие недели.