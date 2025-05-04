Выпуск новой модели Ultra 2 может удешевить оригинальную Ultra.

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Согласно свежим слухам, Samsung планирует выпустить второе поколение «ультра-премиальных» смарт-часов Galaxy Watch Ultra 2 в этом году. Techmaniacs утверждает, что новинка сохранит дизайн оригинальной модели 2024 года, но получит улучшенные технические характеристики и обновленный интерфейс One UI 7 Watch, который компания разрабатывает для носимых устройств.

Основным изменением станет увеличенный объем встроенной памяти, а также оптимизация программной части. При этом релиз Galaxy Watch Ultra 2, как ожидается, не приведет к снятию с продажи первой версии: оригинальные часы, изначально стоившие 699 евро, могут подешеветь до 400 евро. Это сделает их более доступными на фоне выхода преемника, цена которого, по данным источника, останется на уровне 699 евро.

Анонс новинки возможен уже на летнем мероприятии Unpacked, где Samsung также представит Galaxy Watch 8 Classic — возвращение линейки «классических» часов с физическим вращающимся безелем. Однако информация об Ultra 2 пока остается неподтвержденной: ранее в утечках фигурировала только модель Classic. Эксперты советуют относиться к слухам с осторожностью, учитывая, что Samsung традиционно раскрывает детали о продуктах ближе к запуску.