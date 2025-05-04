LG Display выводит синий PHOLED в массовое производство с пониженным на 15% энергопотреблением

Компания LG Display стала первой в мире, кому удалось запустить массовое производство синих фосфоресцентных OLED-панелей — ключевого элемента так называемого «Dream OLED», над которым индустрия работала годы. Как сообщается, технология, разработанная совместно с Universal Display Corporation (UDC) за восемь месяцев, позволяет на 15% снизить энергопотребление дисплеев. Официальный дебют новинки состоится на выставке SID Display Week 2025 в Сан-Хосе.

Прорыв LG стал неожиданностью для рынка: аналитики прогнозировали, что первой синие PHOLED-панели представит Samsung для складных смартфонов Galaxy Z Fold 7 или Flip 7. Проблема синего субпикселя заключалась в его короткой длине волны и высокой энергии, из-за чего производители десятилетиями использовали менее эффективные флуоресцентные материалы (КПД всего 25%). Решение LG — гибридная структура «двойного тандема»: нижний слой сохраняет флуоресцентный синий для долговечности, а верхний добавляет фосфоресцентный, что повышает общую эффективность до почти 100% благодаря использованию синглетных и триплетных экситонов.

Технология UDC, основанная на органическометаллических соединениях с иридием, не только экономит заряд устройств, но и открывает путь к более ярким экранам, компактным гаджетам и долгой работе от батареи. Пока LG фокусируется на небольших и средних дисплеях (смартфоны, планшеты), но в перспективе разработка может быть адаптирована для носимой электроники, складных устройств, AR/VR-гарнитур и «умных» ПК. О сроках выхода первых коммерческих продуктов компания пока не сообщает.