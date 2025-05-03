Всего через неделю после анонса смартфона Moto Edge 60 в сети появились изображения его преемника — Moto Edge 70. Как сообщает Android Headlines, новинка сохранит дизайн предшественника с двусторонним изгибом экрана и веганской кожей на задней панели, но получит новые цветовые варианты.
На рендерах виден 6,7-дюймовый pOLED-экран с изогнутыми краями и тройная основная камера в фирменном модуле. Ожидается, что Edge 70 унаследует 50-Мп основную камеру Sony Lytia 700C, а в качестве процессора может получить MediaTek Dimensity 7400 — такой же, как в складном Razr 2025. Объём оперативной памяти, согласно слухам, составит 12 ГБ.
На одном из изображений отображается дата 23 сентября, что породило предположения о возможном анонсе в эту дату. Однако аналитики сомневаются в этом сценарии, учитывая ежегодный цикл обновления линейки Edge. Кроме того, 23 сентября 2025 года — это вторник, тогда как Motorola традиционно представляет устройства по четвергам.
Ориентировочная цена Moto Edge 70 останется в районе $400, как у текущей модели. Официальные характеристики и сроки выхода производитель пока не раскрывает.