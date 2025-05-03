Вслед за дебютом Moto Edge 60, состоявшимся 24 апреля, утечка информации от Android Headlines позволила нам взглянуть на дизайн Moto Edge 70.

Moto Edge 60

Всего через неделю после анонса смартфона Moto Edge 60 в сети появились изображения его преемника — Moto Edge 70. Как сообщает Android Headlines, новинка сохранит дизайн предшественника с двусторонним изгибом экрана и веганской кожей на задней панели, но получит новые цветовые варианты.

На рендерах виден 6,7-дюймовый pOLED-экран с изогнутыми краями и тройная основная камера в фирменном модуле. Ожидается, что Edge 70 унаследует 50-Мп основную камеру Sony Lytia 700C, а в качестве процессора может получить MediaTek Dimensity 7400 — такой же, как в складном Razr 2025. Объём оперативной памяти, согласно слухам, составит 12 ГБ.

Рендер Moto Edge 70

На одном из изображений отображается дата 23 сентября, что породило предположения о возможном анонсе в эту дату. Однако аналитики сомневаются в этом сценарии, учитывая ежегодный цикл обновления линейки Edge. Кроме того, 23 сентября 2025 года — это вторник, тогда как Motorola традиционно представляет устройства по четвергам.

Ориентировочная цена Moto Edge 70 останется в районе $400, как у текущей модели. Официальные характеристики и сроки выхода производитель пока не раскрывает.