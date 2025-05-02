Компания Casio выпустила в Японии часы G-Shock G-Lide GBX-100S-1 и GBX-100S-2.

Image: Casio

Компания Casio представила в Японии умные часы G-Shock G-Lide GBX-100S-1 и GBX-100S-2 с прозрачным корпусом и стальным безелем. Как сообщает Notebookcheck, устройства уже доступны для предзаказа по цене 28 600 иен (~$198). Поставки начнутся в мае 2025 года.

Модели получили дизайн в стиле «скелетон» с прозрачным корпусом из смолы, который, по заявлению Casio, имитирует «игру солнечных бликов на волнах». Чёрный (GBX-100S-1) и синий (GBX-100S-2) ремешки дополнены стальным безелем диаметром 50,9 мм. Часы обладают водонепроницаемостью 20 атмосфер и ударопрочностью, характерной для линейки G-Shock.

Встроенный акселерометр отслеживает дистанцию, скорость и темп тренировок, а функции автоопределения кругов и паузы упрощают анализ активности. Через Bluetooth часы синхронизируются со смартфоном, предоставляя доступ к графикам приливов, данным о фазах луны и времени восхода/заката — ключевым функциям для сёрферов. Дополнительные опции включают мировое время для 38 городов, таймеры и будильники.

Image: Casio

Питание обеспечивается сменной батареей с автономностью до 2 лет. О глобальном релизе, включая рынки США, Casio пока не объявила.