Honor серьезно претендует на рынки ноутбуков для создателей контента и геймеров, официально представив линейку MagicBook Pro 16 2025.

Компания Honor представила в Китае новые ноутбуки MagicBook Pro 16 2025 и Hunter Edition, ориентированные на креативных пользователей и геймеров. Как сообщает Gizmochina, обе модели получили 16-дюймовые экраны с разрешением 3K (3072×1920), частотой обновления 165 Гц и покрытием 100% DCI-P3.

Стандартная версия MagicBook Pro 16 оснащается процессорами Intel Core Ultra 5-225H или Ultra 9-285H, оперативной памятью до 32 ГБ LPDDR5x и SSD на 1 ТБ. Корпус толщиной 17,9 мм выполнен из металла в трёх цветах: "Starry Grey", "Midnight Black" и "Aurora Blue".

Игровая модификация Hunter Edition дополнена видеокартой NVIDIA GeForce RTX 5070 с 8 ГБ GDDR7 и поддержкой DLSS 4.0. Система охлаждения Smart Silent Cooling 2.0 обеспечивает мощность до 150 Вт в режиме Beast при уровне шума 35 дБ. Для геймеров предусмотрены AI Game Assistant для оптимизации производительности и Spatial Audio 2.0 с адаптивным звуком.

Стартовая цена стандартной модели — 6299 юаней (~$870), Hunter Edition с RTX 5070 — от 11 499 юаней (~$1590). Топовая конфигурация с Core Ultra 9 и синим корпусом оценивается в 12 299 юаней (~$1700). Предзаказ на Hunter Edition уже открыт в Китае.