Компактный игровой планшет RedMagic скоро будет выпущен с OLED-экраном.

Бренд RedMagic, известный своими игровыми устройствами, готовится к запуску нового планшета, который, по прогнозам, станет серьезным конкурентом для моделей от Xiaomi и Lenovo. Этот планшет обещает удивить пользователей более емким аккумулятором и демонстрировать высококачественный OLED-дисплей. Об этом сообщает аналитик Digital Chat Station в Weibo, указывая на то, что устройство может быть представлено уже в конце мая или в начале июня.

Новый RedMagic Nova будет функционировать на процессоре Qualcomm Snapdragon 8 Elite и представлен с 9-дюймовым OLED-экраном, обладающим "кастомизированной" высокой частотой обновления. Предполагается, что планшет будет иметь разрешение 3K и частоту обновления 165 Гц, что должно обеспечить плавный игровой процесс.

Особое внимание привлекает информация о его аккумуляторе, который, судя по всему, будет самым мощным среди конкурентов, превышая отметку в 8000 мАч. Однако такой большой аккумулятор может повлечь за собой утолщение устройства по сравнению с другими моделями на рынке, такими как Redmi и Lenovo Legion Tab Gen 4. Ожидается, что RedMagic Nova станет не только игровым, но и универсальным планшетом, способным удовлетворить потребности различных категорий пользователей.