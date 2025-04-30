Устройства серии Galaxy A вскоре будут поддерживать активацию помощника ИИ с помощью боковой кнопки.

Компания Samsung анонсировала обновление для смартфонов серии Galaxy A, которое позволит активировать AI-ассистента через боковую кнопку — функцию, ранее доступную только во флагманской линейке Galaxy S. Изменения начнут поступать с начала мая 2025 года на модели, включая Galaxy A56 5G, A55 5G, A54 5G, A35 5G и другие, работающие на One UI 7.



Обновление интегрирует Google Gemini (искусственный интеллект от Google) в устройства среднего класса. Удерживая боковую кнопку, пользователи смогут голосовыми командами выполнять задачи: проверять расписание, искать заведения поблизости, получать рекомендации или планировать маршруты. Например, можно запросить: «Найди французские рестораны с террасой и входом с животными» — и сразу отправить адрес через сообщения.



Это часть инициативы Samsung Awesome Intelligence, направленной на массовое внедрение AI-функций. Ранее она дебютировала в A56 5G, A36 5G и A26 5G, добавив оптимизацию фото, мгновенный перевод и другие возможности. Теперь акцент смещён на удобство доступа — интеграция охватывает приложения Samsung, Google и сторонние сервисы.



Глобальный релиз обновления стартует в мае, но точные сроки и список функций зависят от региона, оператора и модели. Например, A25e 5G и A24 получат его позже. Samsung подчёркивает, что серия Galaxy A, сочетающая доступность и производительность, становится ключевой платформой для популяризации AI — стратегия, усиливающая конкуренцию с Xiaomi и Realme в бюджетном сегменте.