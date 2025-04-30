Galaxy S21 получил последнее обновление операционной системы One UI 7.

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Линейка Galaxy S21, включающая модели S21, S21+ и S21 Ultra, начала получать обновление One UI 7 на базе Android 15 — на несколько дней раньше запланированного мая. Как сообщает SamMobile, первыми апдейт установили пользователи в Южной Корее (версия прошивки G99xNKSU8HYD9, размер — 3,5 ГБ). В других регионах релиз ожидается в ближайшие дни.

Для Galaxy S21, выпущенных в 2021 году с Android 11, это последнее крупное обновление. Согласно политике Samsung, устройства получают четыре основных версии ОС. Теперь серия перейдёт на ежеквартальные патчи безопасности, которые будут выпускаться до окончания поддержки в 2026 году.

One UI 7 приносит улучшения интерфейса, оптимизацию работы системы и финальные штрихи в функционал флагманов. Владельцы могут проверить наличие апдейта вручную: Настройки → Обновление ПО → Загрузить и установить.

Для многих пользователей это эмоциональный момент: Galaxy S21, особенно версия Ultra с экраном 6,8′′ и поддержкой S Pen, стали культовыми устройствами. Их наследие продолжат новые модели, но «семёрка» закрывает главу четырёхлетней поддержки.

Несмотря на завершение крупных обновлений, S21 останутся актуальными благодаря безопасности.