Casio представила новую модель G-Shock GA-2100, созданную совместно с художником-граффитистом из Мумбаи Музом, также известным как Mooz Grafitti.

Японский бренд Casio анонсировал сотрудничество с мумбайским уличным художником Mooze (Mooz Grafitti), выпустив специальную версию культовых часов G-Shock GA-2100. Дизайн модели, представленный в соцсетях компании, вдохновлён яркой эстетикой индийских грузовиков, известных своими броскими росписями.

Корпус из чёрного резинового композита дополнен циферблатом с акцентами красного, синего и жёлтого — отсылка к классической палитре G-Shock, где каждый цвет символичен: красный означает страсть к преодолению вызовов, синий подчёркивает водонепроницаемость, а жёлтый — устойчивость к ударам. Ремешок украшен агрессивным чёрно-красным узором: на одной стороне размещена надпись «Shock Ok Please» (игра с известным в Индии трак-артовым слоганом «Horn OK Please»), на другой — фирменный тег Mooze и изображение тигра, олицетворяющего мощь и бесстрашие.

Технические характеристики остались неизменными: защита от ударов и погружение на глубину до 200 метров (20 бар), цифровой дисплей с функцией мирового времени, аналоговый индикатор дня недели, секундомер с точностью до 1/100 секунды, таймер, несколько будильников и LED-подсветка.



