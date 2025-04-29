Магнитный внешний аккумулятор Xiaomi мощностью 33 Вт 10000 теперь доступен по всему миру.

Компания Xiaomi объявила о международном релизе магнитного пауэрбанка 33W Magnetic Power Bank 10000, ранее представленного в Китае в декабре 2024 года. Устройство уже появилось на глобальном сайте бренда, что сигнализирует о скором старте продаж за пределами домашнего рынка.

Новинка отличается от предыдущей версии встроенной магнитной беспроводной зарядкой мощностью до 7,5 Вт. Сила сцепления обеспечивается магнитом на 13N, что гарантирует надёжную фиксацию на совместимых гаджетах. Ёмкость аккумулятора — 10 000 мАч, что позволяет одновременно заряжать три устройства: через магнитную панель, встроенный кабель USB-C и дополнительный порт USB-C.

При зарядке одного девайса через кабель или порт мощность достигает 33 Вт. При одновременном использовании двух проводных подключений мощность распределяется на 15 Вт. По заявлению Xiaomi, пауэрбанк заряжает iPhone 16 Pro до 58% за 30 минут. Для полной подзарядки самого устройства требуется около 140 минут при использовании адаптера на 30 Вт.

Габариты модели — 109 × 68,5 × 19,8 мм, вес — 238 грамм. Корпус выполнен в компактном дизайне и доступен в чёрном и белом цветах.

Ориентировочная цена и список стран для продажи пока не раскрыты.