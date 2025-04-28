Серия OnePlus Ace 5 станет первой с процессором Dimensity 9400e.

Компания OnePlus анонсировала выпуск новой серии смартфонов OnePlus Ace 5, который состоится в мае 2025 года. В линейку войдут как минимум две модели: OnePlus Ace 5 Racing Edition и OnePlus Ace 5 Supreme Edition. Главной особенностью устройств станет использование новейших процессоров MediaTek Dimensity 9400e и Dimensity 9400+, которые обещают установить новые стандарты производительности на рынке смартфонов.

Согласно утечкам, OnePlus Ace 5 Racing Edition станет первым устройством на базе чипсета Dimensity 9400e. Этот процессор, построенный на 4-нм техпроцессе TSMC, включает четыре ядра Cortex-X4 и четыре ядра Cortex-A720, что обеспечивает высокую производительность. В тестах Dimensity 9400e показал результаты, превосходящие Snapdragon 8s Gen 4, что делает его одним из самых мощных решений в своем классе.

OnePlus Ace 5 Racing Edition также получит 6,77-дюймовый OLED LTPS дисплей с оптическим сканером отпечатков пальцев, двойную камеру с основным сенсором на 50 Мп и фронтальную камеру на 16 Мп. Устройство будет оснащено батареей емкостью 7000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 80 Вт. Ожидается, что цена смартфона составит около 2000 юаней (примерно $275), что делает его привлекательным предложением для пользователей, ищущих мощное устройство по доступной цене.

Вторая модель серии, OnePlus Ace 5 Supreme Edition, будет оснащена более продвинутым процессором Dimensity 9400+, который построен на 3-нм техпроцессе TSMC. Этот чипсет станет самым мощным решением MediaTek на момент выпуска. Ожидается, что Supreme Edition сохранит основные характеристики Racing Edition, включая дисплей и батарею, но предложит еще более высокую производительность.

Серия OnePlus Ace 5 ориентирована на пользователей, которым важны высокая производительность и возможности для игр. Смартфоны будут оснащены игровым ядром Fengchi, разработанным компанией OnePlus, что обеспечит плавный игровой процесс. Однако, по предварительным данным, акцент на производительность может сказаться на возможностях камер, которые, хотя и будут качественными, не станут главной особенностью устройств.

Запуск серии OnePlus Ace 5 запланирован на май 2025 года, и устройства, вероятно, будут ориентированы на внутренний китайский рынок, хотя их появление на международной арене также возможно.