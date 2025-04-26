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Kefir32
Apple перенесёт производство iPhone для США в Индию к 2026 году
Apple намерена перенести сборку всех iPhone для рынка США в Индию к концу 2026 года.

Image: Freepik Ai

Компания Apple планирует к концу 2026 года полностью перевести сборку iPhone для американского рынка в Индию. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники. Решение направлено на снижение зависимости от Китая, где в настоящее время производится около 80% смартфонов бренда. Толчком к изменениям стали торговые споры и тарифная политика администрации Дональда Трампа, включающая пошлины до 20% на китайский импорт.

Перенос производства потребует от Apple удвоения текущих мощностей в Индии, где себестоимость сборки на 5-10% выше из-за высоких ввозных пошлин на компоненты. Несмотря на это, компания уже наращивает объёмы: в марте поставки из Индии в США достигли $2 млрд, включая $1,3 млрд от Foxconn. Для оперативной доставки Apple зафрахтовала грузовые рейсы, перевезя 600 тонн iPhone (≈1,5 млн устройств).

В Индии действуют три завода Apple, два новых строятся, а производственные линии Foxconn в Ченнаи временно работают даже по воскресеньям. По данным Reuters, компания ведёт срочные переговоры с Foxconn и Tata для выполнения плана к 2026 году. Премьер-министр Нарендра Моди активно продвигает страну как хаба для смартфонной индустрии, хотя высокие импортные тарифы остаются проблемой.

Пока 50% Mac и 80% iPad производятся в Китае, а Apple Watch — во Вьетнаме. Перенос их сборки в США маловероятен из-за затрат. Однако смягчение торговых противоречий с Китаем, на которое намекает команда Трампа, может скорректировать стратегию Apple.

Эксперты отмечают, что Индия становится ключевым звеном в цепочке поставок Apple на фоне нестабильной тарифной политики. Тем не менее, Китай сохранит роль основного производственного центра благодаря развитой инфраструктуре и сети поставщиков. В компании считают, что долгосрочные инвестиции останутся в регионе, но диверсификация смягчит риски будущих торговых ограничений.

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#сша #apple #iphone #индия #производство айфонов
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