Google устраняет разбухание батареи Pixel 7a с помощью бесплатной замены.

Компания Google объявила о старте программы замены аккумуляторов для смартфонов Pixel 7a, подверженных риску вздутия. Инициатива распространяется на ограниченную партию устройств, демонстрирующих характерные симптомы: деформацию корпуса, отслоение задней панели, аномально быстрый разряд или проблемы с зарядкой.

Владельцы «затронутых» устройств могут бесплатно заменить батарею в авторизованных сервисных центрах или получить компенсацию в виде денежной выплаты либо скидки на покупку новой модели Pixel. Условия зависят от страны и статуса гарантии. Например, в США и Индии доступен только ремонт (с доставкой по почте или личным визитом), а в Великобритании, Германии, Канаде, Японии и Сингапуре пользователи с истёкшей гарантией могут выбрать между $200 или купоном на $300 для приобретения техники Google.

Программа не покрывает устройства с механическими повреждениями, следами жидкости или другими дефектами, не связанными с батареей. Замена аккумулятора не продлевает срок оригинальной гарантии, которая завершается в ранее установленную дату.

Для проверки участия в программе Google рекомендует владельцам Pixel 7a с подозрением на вздутие посетить специальную страницу на сайте компании. Там же можно узнать адреса сервисных центров и условия компенсации в конкретном регионе.

Photo by Samuel Angor on Unsplash

Ранее Google запускал аналогичную инициативу для Pixel 4a, столкнувшихся с проблемами снижения ёмкости аккумулятора. В компании подчеркнули, что не все Pixel 7a подвержены дефекту, а программа направлена на поддержку клиентов с подтверждёнными случаями.