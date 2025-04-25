Представлены наушники Moto Buds Loop с кристаллами Swarovski.

Компания Motorola представила полностью беспроводные наушники Moto Buds Loop с открытым дизайном, предназначенные для пользователей, ценящих стиль и технологичность. Модель, выпущенная вместе со складным смартфоном Razr 60 и часами Moto Watch Fit, выделяется коллаборацией со Swarovski и акустикой, разработанной Bose.



Наушники оснащены 12-мм драйверами без сердечника, поддерживающими пространственный звук, и петлевой конструкцией для плотной посадки. В версии French Oak, созданной в партнёрстве с Pantone, на корпусе размещены кристаллы Swarovski. Альтернативный вариант — Trekking Green без декоративных элементов.



Moto Buds Loop обеспечивают до 8 часов автономности и 37 часов с кейсом. 10-минутная зарядка даёт 3 часа работы. Устройство защищено от воды, а функция CrystalTalk AI снижает шум при звонках. Интеграция с гаджетами Motorola и Lenovo через Smart Connect позволяет быстро переключаться между устройствами.



Стартовая цена в Великобритании — £129 (~$171). Наушники уже доступны для предзаказа в ограниченных регионах. Глобальный релиз пока не анонсирован.