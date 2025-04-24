Sony Xperia 1 VII попал на реалистичные фото: минимальные изменения в дизайне.

Сертификационные изображения Sony Xperia 1 VII, слитые в сеть, подтвердили эволюционный подход компании к дизайну флагмана. Модель, представленная в чёрном, тёмно-зелёном и пурпурном цветах (последний впервые со времён Xperia 1 IV), визуально почти идентична предшественнику Xperia 1 VI. Основные отличия заметны в увеличенном блоке тройной камеры и смещённом ближе к 3,5-мм разъёму микрофоне.

Согласно данным, основная камера получила 52 МП (реальные 48 МП) с сенсором Exmor-T, а ультраширокоугольный и телеобъектив сохранили 12 МП, как у прошлой версии. Это опровергает слухи о полном переходе линейки Exmor-T. Габариты новинки — 165×74 мм — указывают на возможное уменьшение рамок при сохранении экрана с пропорциями 21:9. Серийный номер XQ-FSxx и код OEM PM-150x-BV намекают на ограниченное количество региональных модификаций.

Ожидается, что Xperia 1 VII будет представлен 15 мая — спустя год после релиза Xperia 1 VI. Внутренняя начинка может включать топовый Snapdragon 8 Elite, но точные характеристики Sony пока не раскрывает. Эксперты отмечают, что бренд продолжает ставку на узнаваемый стиль, делая упор на доработку существующих решений, а не радикальные новшества.