Honor представляет бюджетные часы с мониторингом здоровья.

На презентации Honor GT Pro и новых продуктов экосистемы бренд анонсировал умные часы ROSSINI 2e из линейки Honor Qinxuan. Устройство доступно в двух вариантах дизайна: корпус из нержавеющей стали в оттенке «золото камелии» или алюминиевый корпус в цвете «белое золото». Производитель акцентирует внимание на «ювелирной эстетике» модели, дополненной ремешком из кожи.

Основные функции включают отслеживание физической активности, мониторинг сна и стресса, а также специальный режим для контроля женского здоровья. Автономность часов достигает 12 дней в зависимости от интенсивности использования.

Стартовая цена ROSSINI 2e составляет 299 юаней (примерно 3500 рублей). Часовая линейка позиционируется как доступное решение для пользователей, совмещающее элементы стильного аксессуара и базовые умные функции.

По словам представителей Honor, новинка ориентирована на молодую аудиторию, ценящую баланс между технологичностью и модным дизайном. О глобальном релизе за пределами Китая пока не сообщается.