Компания Xiaomi подтвердила выпуск Redmi Turbo 4 Pro.

Компания Xiaomi объявила о запуске смартфона Redmi Turbo 4 Pro, который станет новым представителем серии Redmi Turbo. Анонс запланирован на 24 апреля. Устройство будет оснащено процессором Snapdragon 8s Gen 4 и предлагать современный дизайн с крупными радиусами углов и тонкими рамками.

Смартфон выполнен в металлическом корпусе, а задняя панель сделана из мягкого матового стекла. По словам руководителя REDMI в Китае, устройства будут доступны в трех цветах: белом, зеленом и черном. Применение металлической рамы высшего класса придает телефону премиальный вид, сопоставимый с моделями стоимостью около 5 000 юаней.

Redmi Turbo 4 Pro получит 6.83-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 2800 x 1280 пикселей и частотой обновления 120 Гц. Он будет предложен в конфигурациях с 12 ГБ или 16 ГБ оперативной памяти, а также вариантами встроенной памяти на 256 ГБ, 512 ГБ или 1 ТБ. Устройство работает на Android 15 с интерфейсом Xiaomi HyperOS 2.

Камеры Redmi Turbo 4 Pro включают 50 МП основную с оптической и электронной стабилизацией, 8 МП широкоугольную и 20 МП фронтальную. Также предусмотрены особенности, такие как встроенный датчик отпечатков пальцев и поддержка быстрой зарядки мощностью 90 Вт. Устройство имеет защиту от воды и пыли по стандартам IP66, IP68 и IP69 и поддерживает 5G-сети. Вес смартфона составляет 219 г.