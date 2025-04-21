Представлен внешний аккумулятор Stuffcool Maverick Mini емкостью 20 000 мАч со встроенными кабелями Type-C и Lightning мощностью 20 Вт.

Индийский бренд Stuffcool анонсировал портативное зарядное устройство Maverick Mini ёмкостью 20 000 мА·ч, сочетающее компактность и универсальность. Устройство размером 10,3 × 7,5 × 3,0 см и весом 322 г оснащено встроенными кабелями Type-C и Lightning мощностью 20 Вт, что избавляет от необходимости носить отдельные провода.

Maverick Mini поддерживает быструю зарядку iPhone через Lightning-кабель (до 50% за 30 минут) и совместим с Android-устройствами благодаря порту USB-A на 22,5 Вт. Встроенный кабель Type-C также позволяет заряжать сам power bank с мощностью до 18 Вт. Производитель подчёркивает совместимость с гаджетами Samsung, OnePlus, OPPO, realme и Google Pixel.

На корпусе расположен цифровой индикатор оставшегося заряда. Устройство сертифицировано по стандарту BIS и собрано в Индии, что гарантирует безопасность и соответствие местным нормам.

Стартовая цена Maverick Mini составляет $27. Power bank доступен в чёрном цвете и поставляется с 6-месячной гарантией.