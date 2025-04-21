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Kefir32
Lenovo представила бюджетный 5G-роутер с двумя SIM-картами и Wi-Fi 6
Lenovo выпускает роутер 5G с двумя SIM-картами и Wi-Fi 6 всего за 86 долларов.

Компания Lenovo запустила на китайском рынке мобильный роутер Xiaoxin 5G CPE, ориентированный на пользователей, которые ищут доступную альтернативу проводному интернету или резервное подключение. Устройство уже доступно на площадке JD.com за 629 юаней (~$86) и сочетает поддержку сетей пятого поколения с компактным дизайном.

В основе роутера лежит 6-нм чип Unisoc V510, обеспечивающий скорость загрузки до 2 Гбит/с и отдачи до 900 Мбит/с в сетях 5G, с автоматическим переходом на 4G при отсутствии покрытия. Модель поддерживает трёхсимочную конфигурацию: две встроенные SIM-карты операторов China Mobile и China Unicom, а также слот для сторонних карт, включая China Telecom. Для проводного подключения предусмотрен гигабитный Ethernet-порт.

Беспроводная связь организована через двухдиапазонный Wi-Fi: 2,4 ГГц (стандарт Wi-Fi 6 с OFDMA и 2×2 MIMO) и 5 ГГц (802.11ac). Роутер способен одновременно обслуживать до 24 устройств — от смартфонов до умной техники — благодаря 512 МБ оперативной памяти.

Дизайн роутера выполнен в вертикальном форм-факторе без вентиляторов, что исключает шум. Корпус в цвете Sakura White оснащён алюминиевым радиатором для пассивного охлаждения. Производитель заявляет о прохождении тестов на непрерывную работу свыше 15 000 часов и устойчивость к падениям.

Для защиты данных реализованы аппаратный шифровальный чип, межсетевой экран, защита от перехвата трафика и сквозное шифрование. Роутер позиционируется как решение для умного дома, требующее надёжного и безопасного подключения. Поставки ограничены китайским рынком, но аналогичные модели могут появиться в других регионах позже.

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#lenovo #роутер #2 сим-карты #5g router #xiaoxin 5g cpe #роутер 5g
Источник: gizmochina.com
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