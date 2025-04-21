Xiaomi расширяет линейку «умного» дома, выпуская Xiaomi Smart Camera 4 — компактную камеру видеонаблюдения с разрешением 4K.

Компания Xiaomi анонсировала интеллектульную камеру Smart Camera 4 для домашнего наблюдения, сочетающую 4K-разрешение, продвинутый ИИ и доступную цену в 249 юаней (~$34). Устройство, уже доступное в Китае, обещает стать универсальным решением для безопасности и мониторинга благодаря интеграции с экосистемой HyperOS. Первые покупатели получат в комплекте карту microSD на 64 ГБ.

Новинка снабжена 8-Мп сенсором с разрешением 3840 × 2160 пикселей, шестилинзовым объективом (f/1.6) и поддержкой HDR для детализированной съёмки при любом освещении. Встроенный чип MJA1 с вычислительной мощностью 1 TOPS обеспечивает локальную ИИ-обработку: распознавание людей, отслеживание домашних животных, оповещения о плаче ребёнка или подозрительных звуках без передачи данных в облако.

Ночной режим использует инфракрасную подсветку 940 нм с дальностью до 10 метров, сохраняя невидимое свечение, а высокочувствительный сенсор продлевает цветную съёмку в темноте. Двухдиапазонный Wi-Fi 6 гарантирует стабильную трансляцию, а двусторонняя аудиосвязь с шумоподавлением позволяет общаться через камеру.

Поворотный механизм с двумя моторами обеспечивает обзор 360 по горизонтали и 109 по вертикали. Пользователи могут настраивать автоматическое патрулирование, задавать зоны отслеживания или управлять камерой вручную через приложение. Запись сохраняется на устройства microSD до 256 ГБ, NAS-серверы или в зашифрованное облако Xiaomi с использованием кодека H.265.

Безопасность данных реализована через четырёхуровневую защиту: локальный ИИ, шифрование трафика, физическая шторка объектива и отдельный security-чип. Камера синхронизируется с устройствами HyperOS, запуская сценарии умного дома, и управляется голосовыми командами через ассистента XiaoAi.

Глобальный релиз пока не анонсирован.