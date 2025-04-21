OnePlus Ace Pro получил обновление ColorOS 15.0.0.700 с функцией отключения отслеживания рекламы одним касанием, настройками пользовательского интерфейса и многим другим.

Компания OnePlus начала распространение обновления ColorOS 15.0.0.700 для смартфона Ace Pro, эксклюзивного для китайского рынка, а также для ограниченной версии Genshin Impact. Апдейт, упомянутый в 34-м бюллетене ColorOS, добавляет функции, направленные на усиление приватности, улучшение взаимодействия с автомобильными системами и тонкую настройку интерфейса.

Главное нововведение — кнопка «Запретить всё», позволяющая одним нажатием отключить разрешения на рекламный трекинг для всех приложений. Это упрощает контроль над персональными данными, включая доступ к геолокации, микрофону и хранилищу. Для владельцев автомобилей с поддержкой стандарта ICCOA добавлены режимы зеркального отображения и минималистичной проекции, которые транслируют интерфейс смартфона на мультимедийный экран авто. Android Auto теперь работает за пределами Китая, что упрощает навигацию и управление медиа в поездках.

В интерфейсе появилась возможность переименовывать ярлыки разделённого экрана, изменять размер папок на главном экране (форматы 1×2 и 2×1) и использовать виджеты 2×2 от сторонних приложений. Док-панель в 4-колоночном режиме поддерживает до пяти иконок, а анимации в шторке уведомлений и центре управления стали плавнее. Обновление также включает апрельский патч безопасности Android 2025 года.