OnePlus выпускает кулер для телефонов с поддержкой MagSafe и мощностью 27 Вт

Компания OnePlus анонсировала выпуск активного охладителя для смартфонов Freezing Point 27W, который дебютирует 24 апреля в Китае вместе с компактным смартфоном OnePlus 13T и портативной зарядкой на 20 000 мА·ч. Новинка призвана решить проблему перегрева устройств во время игр или интенсивной многозадачности, сочетая термоэлектрическое охлаждение (TEC) и вентилятор.

Freezing Point 27W отличается от предшественников — моделей 18W (2021) и 27W (2023) — поддержкой MagSafe, что позволяет крепить его на совместимые смартфоны, включая OnePlus 13T, 13, 13R, 12, а также устройства Oppo с магнитными чехлами. Охладитель выполнен в круглом корпусе серого цвета с чёрным вентилятором и красным логотипом бренда. Для работы требуется блок питания мощностью не менее 27 Вт, подключаемый через USB-C.

Основная особенность устройства — активное охлаждение, которое отводит тепло от задней панели смартфона в окружающую среду. Как отмечают в OnePlus, такая технология обеспечивает стабильную производительность даже в ресурсоёмких приложениях. Например, пользователи игр вроде Genshin Impact смогут избежать троттлинга и сохранить высокий FPS. В пресс-материалах упоминается опыт использования аналогичных систем с флагманами вроде iQOO Neo9 Pro на Snapdragon 8 Gen 2, где активное охлаждение значительно повышало эффективность.

Image: OnePlus / Weibo

Пока не подтверждено, сохранил ли Freezing Point 27W трёхуровневую регулировку скорости, как у предыдущих версий. Ориентировочная цена и дата глобального релиза не раскрываются, но ожидается, что после китайского запуска устройство может появиться в других регионах.