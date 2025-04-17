Nothing обещает 120 FPS в игре BGMI на смартфоне CMF Phone 2 Pro

Суббренд Nothing, CMF, готовится представить смартфон Phone 2 Pro 28 апреля 2025 года. Как подтвердил Flipkart на своём сайте, устройство получит процессор MediaTek Dimensity 7300 Pro — модифицированную версию чипа из CMF Phone 1. По заявлению компании, новинка обеспечит прирост производительности на 10% для CPU и 5% для GPU, что позволит запускать мобильный шутер BGMI на 120 кадрах в секунду.

Geekbench 6.4.0 зафиксировал результаты Phone 2 Pro: ~1000 баллов в одноядерном и ~3000 в многоядерном тестах. Аппарат также оснащён нейропроцессором 6-го поколения с мощностью 4.8 TOPS для задач ИИ, хотя сравнение с NPU в обычном Dimensity 7300 не приведено.

Дизайн CMF Phone 2 Pro получил плоские боковые грани и слегка уменьшенные рамки экрана по сравнению с первой моделью. Ожидается, что эти изменения улучшат эргономику, сохранив фирменный стиль бренда.

Несмотря на пометку «Pro», апгрейд кажется умеренным, что вызывает вопросы о целесообразности позиционирования. Тем не менее, для повседневных задач и мобильного гейминга Phone 2 Pro может стать удачным выбором. Остальные характеристики, включая ёмкость батареи и параметры камер, станут известны на презентации.