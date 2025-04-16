Компания NVIDIA представила игровые видеокарты GeForce RTX 5060 и RTX 5060 Ti, основанные на архитектуре Blackwell. Новинки поддерживают технологию DLSS 4 с функцией Multi Frame Generation (многокадровая генерация), которая генерирует до трёх дополнительных кадров на один отрендеренный, увеличивая производительность до 8 раз в сочетании с другими функциями масштабирования.
Ключевые особенности:
- DLSS 4 улучшает чёткость текста, точность отражений и стабильность изображения, снижая артефакты.
- Нейтральный рендеринг и улучшенные Ray Tracing Cores обеспечивают реалистичную трассировку лучей.
- NVIDIA Reflex снижает задержку в более чем 130 играх, включая соревновательные проекты.
Производительность:
- RTX 5060 Ti (8/16 ГБ) демонстрирует удвоенную скорость по сравнению с RTX 4060 Ti в Hogwarts Legacy при настройках 1440p. В играх без Multi Frame Generation, таких как A Plague Tale: Requiem, прирост составляет 20%.
- RTX 5060 (май 2025) обеспечивает более 100 FPS в требовательных проектах на 1080p и свыше 300 FPS в Marvel Rivals. Для пользователей GTX 1660/RTX 2060 прирост ещё значительнее.
Технические детали:
- GDDR7 и поддержка DisplayPort 2.1 UHBR20 для 4K-дисплеев.
- Совместимость с технологиями Max-Q для ноутбуков.
Цены и доступность:
- RTX 5060 Ti: около $379 — с 16 апреля.
- RTX 5060: около $299— с мая 2025.
Партнёрские модели выпустят ASUS, MSI, Gigabyte, ZOTAC и другие.
Ноутбуки с RTX 5060 появятся в мае 2025 года. Стартовая цена — от $1099 при толщине корпусов от 14.9 мм.