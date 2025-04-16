Polaroid Flip с системой гиперфокальных линз выпускается в черно-белом цвете.

Image: Polaroid

Компания Polaroid анонсировала камеру Flip — новинку в линейке мгновенной печати, оснащённую инновационной гиперфокальной системой из четырёх линз. Устройство, доступное в чёрном и белом цветах, призвано решить проблему расфокусировки, характерную для базовых моделей с фиксированным фокусом.

Камера использует ультразвуковой автофокус, автоматически выбирая одну из четырёх зон в зависимости от расстояния до объекта:

Зона 1: 0,4–0,77 м (для макросъёмки);

Зона 2: 0,77–1,03 м (портреты);

Зона 3: 1,03–1,68 м (групповые фото);

Зона 4: от 1,68 м до бесконечности (пейзажи).

Image: Polaroid

Встроенная вспышка с радиусом действия до 4,5 метров подсвечивает объекты в темноте, а откидная конструкция одновременно служит защитой объектива. На миниатюрном LCD-дисплее под вспышкой отображаются настройки экспозиции, уровень заряда, таймер и количество оставшихся кадров. Через приложение Polaroid можно управлять параметрами вручную: регулировать выдержку, диафрагму, выбирать зоны фокусировки, активировать двойную экспозицию или длительную съёмку со штатива (крепление встроено в корпус).

Image: Polaroid

Flip сохраняет фирменный стиль Polaroid: совместима с плёнкой i-Type, которая проявляется за минуты. Габариты камеры — 163,5 × 117,2 × 89,7 мм, вес — 648 г (с аккумулятором).

Image: Polaroid

Для участников программы Polaroid Members устройство доступно уже сегодня за $199,99 на официальном сайте (новые участники получают скидку до $179,99). С 29 апреля покупка откроется для всех, а с 13 мая камеру начнут продавать на Amazon и в других магазинах.