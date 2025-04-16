После выпуска смартфона Honor Power компания готовится к следующему мероприятию.

Компания Honor подтвердила дату презентации двух устройств серии GT — смартфона GT Pro и планшета GT. Мероприятие пройдёт 23 апреля в Китае, продолжив линейку устройств, ориентированных на геймеров и энтузиастов.

Honor GT Pro позиционируется как флагман для требовательных пользователей. По данным инсайдеров, он получит чипсет Snapdragon 8 Elite, оперативную память LPDDR5X Ultra и накопитель UFS 4.1. Основой дисплея станет плоская OLED-панель с разрешением 1,5K, частотой обновления 144 Гц и защитным стеклом Rhino Glass. Экран также включает девятислойную систему защиты зрения и ультразвуковой сканер отпечатков.

Тыльная камера с 50-Мп основным сенсором разместится в квадратном модуле с логотипом GT. Аккумулятор ёмкостью свыше 6000 мА·ч рассчитан на длительную работу даже под нагрузкой, а поддержка 90-ваттной зарядки ускорит восстановление энергии. Аудиосистема с двумя симметричными динамиками 1216, позаимствованная у флагманской серии Magic 7, обещает глубокий звук. Дополнительные фичи включают двухдиапазонный GPS и металлическую рамку.

Honor Tablet GT, судя по утечкам, оснастят экраном с разрешением 2800 × 1840 пикселей, чипсетом MediaTek Dimensity 8350, 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ памяти. Ёмкость аккумулятора составит 10 000 мА·ч — решение, ориентированное на долгую автономность. Официальные детали, включая цену и дату выхода, станут известны на презентации.