Zotac выпустила игровые видеокарты GeForce RTX 5060 Ti.

Компания Zotac представила игровые видеокарты GeForce RTX 5060 Ti, которые поступят в продажу 16 апреля. Модели будут доступны в двух вариантах: с 16 ГБ и 8 ГБ памяти GDDR7. Обе версии оснащены 4608 CUDA-ядрами и имеют TDP 180 Вт.

Линейка включает пять серий: XGAMING (стандартный дизайн для геймеров), Moonlight White (белый корпус с подсветкой), Lunar Shadow (тёмное оформление с градиентными эффектами), Starlight (минимализм в стиле звёздного неба) и Starry Night (чёрный дизайн с RGB-подсветкой). На момент публикации карты ещё не появились в онлайн-магазинах, а их стоимость остаётся неизвестной.

GeForce RTX 5060 Ti основана на архитектуре NVIDIA Blackwell и поддерживает трассировку лучей третьего поколения, DLSS 3.5 и рефлексы Nvidia. Ожидается, что 16-гигабайтная версия станет выбором для игр в 1440p, тогда как 8 ГБ подойдут для FullHD-разрешения.

Zotac традиционно использует фирменные системы охлаждения с тройными вентиляторами IceStorm 3.0 и подсветкой Spectra 2.0, однако детали дизайна для новых моделей пока не раскрыты.