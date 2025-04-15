Honor подтвердила характеристики смартфона GT Pro.

Image: Weibo / Charlie Du

Компания Honor готовится представить смартфон GT Pro в Китае в конце апреля, о чём свидетельствуют утечки менеджера продукта Чарли Ду и данные сертификации. Модель получит 6,78-дюймовый плоский OLED-экран с разрешением 1,5K и ультразвуковым сканером отпечатков под дисплеем. «Начинка» включает топовый чипсет Snapdragon 8 Elite, оперативную память LPDDR5x Ultra и накопитель UFS 4.1.

Для защиты экрана используется стекло Rhino Glass, а металлическая рамка дополнена технологией трёхдиапазонного позиционирования Beidou. Аудиосистема унаследована от флагманской линейки Magic 7 — двойные динамики объёмом 1216 мм3 каждый. Аккумулятор ёмкостью около 6000 мА·ч поддерживает 90-ваттную быструю зарядку, что подтверждено сертификатом 3C для модели PPG-AN00.

Image: Weibo / Charlie Du

Основная камера сенсора на 50 Мп, по данным инсайдеров, получит увеличенный размер пикселей для улучшения съёмки при слабом освещении. Официальный анонс ожидается в ближайшие недели, но о глобальном релизе и цене Honor пока умалчивает. GT Pro станет конкурентом игровым смартфонам вроде Red Magic и ASUS ROG, делая ставку на баланс производительности и эргономики.