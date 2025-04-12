Компания ASUS официально показала материнскую плату ROG CROSSHAIR X870E EXTREME.

Компания ASUS анонсировала материнскую плату ROG CROSSHAIR X870E EXTREME в рамках мероприятия ROG DAY. Устройство позиционируется как топовое решение для энтузиастов и будет стоить около $1400.

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Главной особенностью модели стал 5-дюймовый LCD-экран, который можно перемещать вдоль специального паза, избегая помех при установке крупных компонентов. Дисплей отображает системную информацию, температуры, частоты или пользовательские изображения.

Плата поддерживает Wi-Fi 7 и оснащена пятью слотами M.2 для NVMe-накопителей, каждый из которых оборудован 3D VC M.2-радиатором для эффективного охлаждения. Конструкция рассчитана на сборки с процессорами AMD серии Ryzen 8000 (AM5), но точный список совместимых чипов не уточняется.

Среди других особенностей — усиленная система питания, RGB-подсветка Aura Sync и расширенные возможности разгона через BIOS UEFI. ASUS также подчеркивает использование премиальных компонентов, включая конденсаторы с увеличенным сроком службы и экранированные цепи.

Продажи ROG CROSSHAIR X870E EXTREME начнутся в ближайшие недели.