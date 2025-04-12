Дизайн Google Pixel Watch 4 был представлен на рендерах, которыми поделился OnLeaks.

Известный инсайдер OnLeaks опубликовал первые рендеры смарт-часов Google Pixel Watch 4, наследника прошлогодней модели Pixel Watch 3. Изображения подтверждают сохранение круглого дизайна, но с более узкими рамками экрана и увеличенной толщиной корпуса до 14,3 мм против 12,3 мм у предшественника. Это изменение может быть связано с установкой аккумулятора большей ёмкости, хотя официального подтверждения нет.

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На задней панели исчезли четыре контактных пина, что указывает на переход с проводной зарядки через USB-C на беспроводную. Сбоку, рядом с динамиком, появились две новые физические кнопки — их функционал остаётся загадкой. Рендеры демонстрируют чёрный вариант, но ожидаются и другие расцветки.

Внутренние улучшения включают вероятную замену чипсета Snapdragon W5 Gen 1 на более современный процессор, что повысит производительность и энергоэффективность. Размеры корпусов — 41 мм и 45 мм — сохранят преемственность, но Pixel Watch 4 может стать крупнее за счёт увеличенного экрана.

Анонс смарт-часов традиционно состоится осенью 2024 года вместе с линейкой смартфонов Pixel 10. Пока Google не комментирует детали, но рендеры OnLeaks, известного точностью предыдущих утечек, дают чёткое представление о дизайнерской эволюции устройства.