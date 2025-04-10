Sony представила линейку телевизоров Bravia 2025 года.

Компания Sony представила обновлённую линейку телевизоров Bravia на 2025 год, включившую модели Bravia 2 II, Bravia 5 и Bravia 8 II. Новинки охватывают все ценовые сегменты: от бюджетного уровня до премиум-класса, демонстрируя стратегию бренда на дифференциацию аудитории.

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Самой доступной в линейке стала Bravia 2 II с диагоналями 55, 65 и 75 дюймов и стартовой ценой $699 (около 51 420 рублей). Несмотря на использование LED-подсветки вместо Mini LED, телевизор получил процессор для улучшения изображения, поддержку ALLM и VRR, что делает его привлекательным для геймеров.

Модель Bravia 5 позиционируется как «входной» Mini LED-телевизор с диагоналями от 55 до 98 дюймов. Стартовая цена — $1699 (124 980 рублей). Устройство оснащено 120 Гц-экраном, технологиями снижения задержки и адаптировано для PS5 Pro и Nintendo Switch 2. При этом оно на $200 дешевле прошлогодней Bravia 7, предлагая более высокую частоту обновления.

Флагманская Bravia 8 II с квантовыми точками (QD-OLED) стартует с $3499 (257 390 рублей) за 55 дюймов. Рост цены на $500 по сравнению с A95L объясняется переходом на новую панель и возможным влиянием тарифов на электронику. Телевизор выделяется яркостью, глубоким чёрным цветом и поддержкой адаптивной калибровки для Netflix и Prime Video.

Все модели сохраняют фирменное качество изображения Sony, но Bravia 8 II, по данным обзоров, превосходит конкурентов вроде LG G5 OLED evo по детализации. Даты выхода устройств пока не объявлены, однако их появление на рынке ожидается в течение 2025 года.