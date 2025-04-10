Компания LG обновила свою серию UltraGear OLED, выпустив UltraGear OLED 32GX870A.

Компания LG представила в США игровой монитор UltraGear OLED 32GX870A — флагманскую модель с 32-дюймовой OLED-матрицей, способной переключаться между разрешением 4K (3840×2160) с частотой 240 Гц и Full HD (1920×1080) с частотой 480 Гц. Устройство стоимостью $1399.99 уже доступно на Amazon, Best Buy и официальном сайте LG, предлагая геймерам гибкость вывода изображения в зависимости от задач.

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Монитор оснащён OLED-панелью с временем отклика 0,03 мс (GtG), поддержкой технологий NVIDIA G-SYNC и AMD FreeSync Premium Pro, что обеспечивает плавность динамичных сцен без разрывов. Цветовой охват охватывает 98,5% DCI-P3 с глубиной 1,07 млрд оттенков, а контрастность достигает 1 500 000:1 — характеристики, актуальные как для игр, так и для профессиональной работы с графикой. Сертификация VESA DisplayHDR True Black 400 гарантирует детализацию в тенях при пиковой яркости 1300 нит (типичная — 275 нит).

Для оптимизации игрового процесса в модель встроены функции Black Stabilizer (подсветка тёмных зон), Dynamic Action Sync (снижение задержки ввода), встроенное перекрестие и счётчик FPS. Режимы «Чтение» и «Ослабление цвета» снижают нагрузку на глаза, а аппаратная калибровка True Color Pro позволяет точно настраивать цветопередачу.

Интерфейсы включают DisplayPort 2.1, два HDMI 2.1, USB-C с поддержкой зарядки до 90 Вт и выход для наушников с технологией DTS Headphone:X. Монитор совместим с креплением VESA 100×100 мм, а подставка регулируется по высоте, наклону и повороту. Вес конструкции составляет 9,8 кг (с подставкой) и 5,6 кг (без неё).

Дополнительные особенности — RGB-подсветка в виде шестиугольника, встроенные динамики и приложение LG Switch для разделения экрана на зоны и управления источниками сигнала. В комплект входят кабели DisplayPort, HDMI и USB-C, а также инструменты для ухода за OLED-экраном. Гарантия производителя — 2 года.