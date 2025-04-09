Oppo Find X8 Ultra: первый смартфон серии Ultra с плоским дизайном.

Компания Oppo раскрыла все ключевые характеристики флагмана Find X8 Ultra за день до его официального анонса. Новинка станет первым устройством линейки Ultra с плоским экраном и рамкой, а также получит топовый процессор Snapdragon 8 Elite вместо MediaTek Dimensity 9400, который установлен в Find X8 и Find X8 Pro.

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Экран смартфона обладает разрешением 2K (детализация выше, чем у 1.5K-панели Pro-версии) и оснащён фирменным чипом Display P2 с технологией калибровки субпикселей для точной цветопередачи. Яркость матрицы пока не разглашается, но Oppo обещает улучшенный визуальный опыт по сравнению с предшественниками.

«Сердцем» устройства стал Snapdragon 8 Elite — этот чип, по заявлениям компании, сочетает высокую производительность с энергоэффективностью. Его питает аккумулятор ёмкостью 6100 мАч, созданный по технологии Si/C (кремний-углерод), что позволило увеличить ёмкость без утолщения корпуса. Поддержка 100-ваттной проводной и 50-ваттной беспроводной зарядки обеспечивает быстрое восполнение энергии.

Фотомодуль включает четыре датчика по 50 МП:

Основной сенсор Sony Lytia LYT-900 (1-дюймовый),

Сверхширокоугольный Sony IMX882,

Телеобъектив Sony IMX906 (3x оптическое увеличение),

Перископный телеобъектив Sony IMX882.

Смартфон получил сертификаты IP68 и IP69, защищающие от воды, пыли и высокотемпературных струй под давлением — это позволяет использовать его для подводной съёмки.

Официальный анонс состоится 10 апреля, но подробности о цене и глобальной доступности пока не раскрыты.