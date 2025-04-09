Игровой ноутбук Lenovo Y9000P 2025 поступит в продажу в Китае 15 апреля с процессором Intel Core Ultra 9 275HX и графическим процессором RTX 5090.

Компания Lenovo официально подтвердила дату выхода своего нового флагманского игрового ноутбука Legion Y9000P 2025 Extreme Edition — презентация состоится 15 апреля. Модель станет первым устройством в линейке 9000P с RGB-подсветкой, сохранив при этом узнаваемый Y-образный логотип для китайского рынка. Международная версия будет выпущена под названием Legion Pro 7i Gen 10 с изменённым дизайном и надписью «LEGION» на крышке.

Ожидается, что новинка получит топовую начинку: процессор Intel Core Ultra 9 275HX и видеокарту NVIDIA GeForce RTX 5090. Максимальный объем оперативной памяти составит 64 ГБ DDR5-6400, а для хранения данных предусмотрен PCIe 5.0 NVMe SSD на 1 ТБ с возможностью расширения. В США устройство будет продаваться по цене $3440, позиционируясь как решение для требовательных геймеров.

Основной изюминкой ноутбука станет 16-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 2560×1600 пикселей, частотой обновления 240 Гц и пиковой яркостью 500 нит. Матрица покрывает 100% цветового пространства DCI-P3, поддерживает стандарты Dolby Vision и имеет сертификацию VESA Trueblack 1000 для глубоких чёрных оттенков. Для отвода тепла от мощных компонентов инженеры Lenovo разработали усовершенствованную систему охлаждения с максимальным теплопакетом до 250 Вт.

Среди других особенностей — четырёхканальная аудиосистема с технологией Nahimic, веб-камера 5 МП с двойными микрофонами и аккумулятор ёмкостью 99 Вт·ч. В комплекте идёт блок питания мощностью 400 Вт, а для мобильности предусмотрена зарядка через USB-C (до 140 Вт). Корпус толщиной 21,9–26,6 мм и весом 2,72 кг вмещает клавиатуру с подсветкой для каждой клавиши, четыре динамика и богатый набор портов: HDMI 2.1, Thunderbolt 4, USB-C, три USB-A, 2.5G Ethernet и 3.5-мм аудиовыход. Беспроводные технологии представлены Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4.

Появление международной версии Legion Pro 7i Gen 10 ожидается в конце апреля — начале мая. Аналитики предполагают, что цена за пределами Китая может оказаться выше заявленных $3440 из-за логистических издержек и местных налогов.