WhatsApp тестирует новый дизайн уведомлений, который позволит лучше принимать, отклонять или отключать входящие голосовые вызовы.

Мессенджер WhatsApp, принадлежащий Meta*, работает над улучшением интерфейса для входящих голосовых и видеозвонков. Согласно данным портала WABetaInfo, в бета-версии приложения 2.25.10.16 для Android обнаружен обновлённый дизайн уведомлений с тремя кнопками: «Ответить», «Отклонить» и «Отключить звук». Изменения направлены на упрощение управления вызовами и расширение возможностей приватности.

Кнопка «Отключить звук» позволит принимать звонок, автоматически отключая микрофон — это полезно, если пользователь хочет остаться на линии, но не готов участвовать в разговоре. Для видеозвонков добавлена опция принятия вызова без активации камеры, что может помочь в ситуациях, когда внешний вид или окружение необходимо скрыть. Ещё одной новинкой станут реакции смайлами в режиме реального времени во время видеосвязи: функция, уже доступная в ряде других платформ, позволит делиться эмоциями без прерывания беседы.

По данным источника, часть пользователей, установивших последнюю бета-версию WhatsApp, уже получили доступ к нововведениям. Ожидается, что стабильный релиз обновления состоится в течение нескольких месяцев. Пока неясно, будут ли аналогичные изменения внедрены в iOS, но для Android-устройств, включая смартфоны Samsung Galaxy, новый функционал станет доступен в первую очередь.

* Компания Meta (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена)