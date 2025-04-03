Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Kefir32
Lenovo готовит игровой планшет Legion с Snapdragon 8 Elite и увеличенной батареей
Ожидается, что в новом игровом планшете Lenovo Legion будет использоваться процессор Snapdragon 8 Elite.

Компания Lenovo анонсирует обновлённую версию игрового планшета Legion Y700, который в 2025 году может получить топовый чипсет Snapdragon 8 Elite вместо Snapdragon 8 Gen 3. Об этом сообщает инсайдер Digital Chat Station. Устройство сохранит 8,8-дюймовый экран с частотой обновления до 165 Гц, но станет тоньше и получит аккумулятор ёмкостью более 6550 мА·ч — больше, чем у предыдущей модели.

Как и Legion Y700 (2024), новинка, вероятно, будет оснащена LCD-панелью с разрешением 2560×1600 пикселей (343 PPI), яркостью 500 нит и поддержкой цветового охвата DCI-P3. Для снижения задержек при касаниях и в сети используется фирменный алгоритм Lingjing Engine, а за охлаждение отвечает система QianKun с паровой камерой площадью 10 004 мм2. Среди других особенностей — два порта USB-C, двойные линейные вибромоторы и стереодинамики.

Ожидается, что Snapdragon 8 Elite обеспечит прирост производительности в ресурсоёмких играх, хотя Lenovo пока не раскрывает деталей. В прошлогодней версии планшета аккумулятора на 6550 мА·ч хватало на 8,9 часа игр, а новая батарея, вероятно, продлит автономность. Вес устройства останется около 350 граммов, а ОС — ZUI 16.1 на базе Android.

Пока неизвестно, когда точно Lenovo представит планшет. Анонс может состояться во второй половине 2025 года, усиливая конкуренцию с устройствами вроде Asus ROG Flow Z13.

#lenovo #планшет #игровой планшет #lenovo legion y700 #legion y700 2025 #lenovo legion y700 2025
Источник: gizmochina.com
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В 2032 году в России завершат строительство Крапивинской ГЭС — крупнейшего советского недостроя
1
На Горьковском автозаводе разработали новую усиленную коробку передач A21R22
1
Обновление OxygenOS для OnePlus 13 улучшило безопасность, но спровоцировало новые жалобы
+
В сравнении с DDR5-6400 оперативная память DDR5-9600 может обеспечивать 12%-й прирост FPS в играх
10
Jonsbo выпускает более крупную версию корпуса C6-ITX под названием C6 Max
+
TSMC начала принимать заказы на 2-нм чипы по цене 30 тысяч долларов за пластину
4
Ученые успешно объединили два несовместимых материала в квантовый «сэндвич»
+
Активность Проксимы Центавра ставит под вопрос обитаемость ближайшей экзопланеты
3
Обнаружена GeForce RTX 5090 с повышенным на 9% числом ROP
4
Ульяновский автозавод начал активно заниматься обновлением моторов
+
Производитель подтвердил дебют компактного смартфона OnePlus 13T в апреле 2025 года
+
Лазерное оружие проекта «Посох» будет работать в невидимом глазу диапазоне
1
Gelandewagen разорвал Tesla Cybertruck в буквальном смысле
1
OnePlus выпустила глобальное обновление для смартфона OnePlus 12
+
Бербок: Будущая сделка по ресурсам между США и Украиной должна соответствовать законам ЕС
4
20 лет наблюдений "Хаббла" позволили ученым детально изучить атмосферу Урана
2
iPhone 11 получит обновление до iOS 19
+
ASUS намекает на разработку нового игрового КПК в сотрудничестве с Xbox
+
В Windows 11 появилась функция быстрого восстановления после сбоев
1
В Чехии заканчивается нефть из-за санкций на РФ и её хватит всего на 60 дней
2

Популярные статьи

5 причин не ждать новую видеокарту GeForce RTX 5060, а купить GeForce RTX 4060 весной 2025 года
71
"Капитан Америка: Новый мир", "В потерянных землях", "Бастион 36": краткий обзор новых фильмов
1
Герой комиксов Marvel, Каратель, в фильмах (субъективное мнение)
1
На что способна мобильная Nvidia RTX 5080 в новом игровом ноутбуке Asus ROG Zephyrus G14
3
О первом российском фотолитографе и его роли в развитии индустрии
191
На первое апреля: Почему AMD Radeon это лучшие видеокарты с длительной поддержкой и потенциалом
49
Большая подборка красивых и дешевых скинов для Counter Strike 2 — от двух до двухсот рублей
11
Путевые заметки о странствиях Эйвор в Англии. Советы по Assassin's Creed Valhalla
3
Сколько за новую Switch 2 будет просить в России, и почему приставка так дорого стоит
+
Обзор и тестирование комплекта оперативной памяти DDR5-8800 XPG Lancer CUDIMM RGB (AX5СU8800C4224G-BLACRSG) объемом 48 Гбайт
1

Сейчас обсуждают

Vetali
12:16
Чувак, ты зачем себя изобразил в земле?
О первом российском фотолитографе и его роли в развитии индустрии
Ненавижу Трусикера
12:01
О первом российском фотолитографе и его роли в развитии индустрии
oleg_sls
11:52
Ну да, ну да
О первом российском фотолитографе и его роли в развитии индустрии
Nvidia&Intel Hater
11:50
Вульвыча снова забанили.ждем с новой картой ))
5 причин не ждать новую видеокарту GeForce RTX 5060, а купить GeForce RTX 4060 весной 2025 года
Александр Цховребов
11:50
Потерял телефон.
Исследователи готовятся запустить массовое производство тараканов-киборгов
Фельдшер
11:47
Причем такие шарашки были у всех ведущих держав того времени, включая фашисткую германию и сша. Да и нового в этом ничего нет. Еще Чингисхан специалистов со всего мира в орду увозил.
О первом российском фотолитографе и его роли в развитии индустрии
typym6ek
11:35
Когда уже там прилетит Метеорит, который жахнет прямо по центру материка пиндосовского и разнесёт их в клочья? Вот заживём )))
Импортируемые США товары из Китая будут облагаться 54-процентными пошлинами
Франц Фердинанд
11:19
Сказал чел на задротском сайте ☺️
Недостатки у PlayStation 5 - личный взгляд без розовых очков
OgoGoLog
11:12
Вообще не понимаю, почему весь мир носится с этим 350 млн. рынком США. Все так хотят приложиться к пузырю американских фондовых рынков, что им проще везти свой продукт через пол земного шара, чем прод...
Импортируемые США товары из Китая будут облагаться 54-процентными пошлинами
typym6ek
11:03
По сути надо вводить аналогичные условия и для пиндосов. Борзометр уже зашкаливать начал...
Импортируемые США товары из Китая будут облагаться 54-процентными пошлинами
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем