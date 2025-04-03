Ожидается, что в новом игровом планшете Lenovo Legion будет использоваться процессор Snapdragon 8 Elite.

Компания Lenovo анонсирует обновлённую версию игрового планшета Legion Y700, который в 2025 году может получить топовый чипсет Snapdragon 8 Elite вместо Snapdragon 8 Gen 3. Об этом сообщает инсайдер Digital Chat Station. Устройство сохранит 8,8-дюймовый экран с частотой обновления до 165 Гц, но станет тоньше и получит аккумулятор ёмкостью более 6550 мА·ч — больше, чем у предыдущей модели.

Как и Legion Y700 (2024), новинка, вероятно, будет оснащена LCD-панелью с разрешением 2560×1600 пикселей (343 PPI), яркостью 500 нит и поддержкой цветового охвата DCI-P3. Для снижения задержек при касаниях и в сети используется фирменный алгоритм Lingjing Engine, а за охлаждение отвечает система QianKun с паровой камерой площадью 10 004 мм2. Среди других особенностей — два порта USB-C, двойные линейные вибромоторы и стереодинамики.

Ожидается, что Snapdragon 8 Elite обеспечит прирост производительности в ресурсоёмких играх, хотя Lenovo пока не раскрывает деталей. В прошлогодней версии планшета аккумулятора на 6550 мА·ч хватало на 8,9 часа игр, а новая батарея, вероятно, продлит автономность. Вес устройства останется около 350 граммов, а ОС — ZUI 16.1 на базе Android.

Пока неизвестно, когда точно Lenovo представит планшет. Анонс может состояться во второй половине 2025 года, усиливая конкуренцию с устройствами вроде Asus ROG Flow Z13.