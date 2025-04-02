Серия M80F представлена моделями с диагональю экрана 55, 65, 75 и 85 дюймов.

Компания Haier Appliances India анонсировала выход серии телевизоров M80F с технологией Mini LED и разрешением 4K. Модели доступны с диагоналями 55, 65, 75 и 85 дюймов, а стартовая цена составляет 67 990 индийских рупий (около $795).

Новая линейка отличается практически безрамочным дизайном и использованием Mini LED-матрицы с пиковой яркостью 800 нит и 10-битным управлением подсветкой. Телевизоры поддерживают стандарты HDR10, Dolby Vision и Dolby Vision IQ, автоматически адаптируя изображение к окружающему освещению. Дополнительное преимущество — сертификация TÜV по стандарту Low Blue Light, снижающая нагрузку на глаза, а также технология MEMC для плавного воспроизведения динамичных сцен.

Звуковая система M80F включает 2.1-канальную акустику с сабвуфером KEF, а также поддержку Dolby Atmos и dbx-tv для эффектного объемного звучания. Геймеры оценят частоту обновления 120 Гц (режим DLG), HDMI 2.1, Auto Low Latency Mode (ALLM), Variable Refresh Rate (VRR), а также функции Shadow Enhancement и Aiming Aid для более точного отображения деталей в темных сценах и улучшенного прицеливания.

Устройства работают на платформе Google TV с доступом к стриминговым сервисам и возможностью управления умным домом через приложение HaiSmart. Технология HaiCast позволяет транслировать контент с Android-смартфонов и ПК на Windows по беспроводной сети. Пульт дистанционного управления питается от солнечной батареи или заряжается через USB-C, что исключает необходимость в сменных элементах питания.

Продажи телевизоров Haier M80F стартуют в Индии в апреле 2025 года в розничных сетях и на маркетплейсах.