Серия L20 3.0 — первый компактный электровелосипед с полной подвеской.

Компания ENGWE, специализирующаяся на производстве электровелосипедов, объявила о старте продаж новой серии L20 3.0 — первых компактных моделей с полной подвеской. Линейка включает версии L20 3.0 Boost и L20 3.0 Pro. Анонс приурочен к 11-летию бренда, в рамках которого до 30 апреля проводятся розыгрыши техники и скидки до €800.

L20 3.0 Boost оснащён системой Boost Mode, временно увеличивающей крутящий момент на 30% (до 75 Н·м) для преодоления подъёмов, сохраняя соответствие стандарту ЕС (мощность ≤250 Вт). Модель получила полную подвеску, аккумулятор на 648 Вт·ч с запасом хода 135 км и 8-амперную быструю зарядку (2 часа). Велосипед складывается до 0,3 м3, что удобно для хранения и перевозки.

В L20 3.0 Pro установлен мотор среднего привода на 100 Н·м, батарея на 720 Вт·ч (160 км) и IoT-противоугонная система с GPS-трекингом и управлением через приложение. Подвеска улучшена для бездорожья, а аккумуляторные элементы Samsung сохраняют 80% ёмкости после 800 циклов.

В рамках юбилейной акции покупатели получат подарочные наборы до €130, а также смогут выиграть модели Mapfour N1 Air/Pro. Серия L20 3.0, стартующая с цен ниже €3000, конкурирует с премиальными брендами, предлагая аналогичный функционал за меньшие деньги. Продажи начались 1 апреля в Европе, включая Францию.