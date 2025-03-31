Игровой ноутбук HP Omen MAX 2025 представлен в Китае.

Image: HP

Компания HP выпустила в Китае игровой ноутбук Omen MAX 2025, ориентированный на геймеров и создателей контента. Устройство поступит в продажу 31 марта по цене 18 999 юаней (~$2618), но со стартовой скидкой его можно приобрести за 16 999 юаней (~$2350). Для других рынков уже открыт предзаказ от $1899,99.

Новинка оснащёна 24-ядерным процессором Intel Ultra 9-275HX и видеокартой NVIDIA GeForce RTX 5080 с максимальным энергопотреблением 175 Вт. В связке CPU и GPU потребляют свыше 250 Вт, что требует продвинутой системы охлаждения. В неё входят два вентилятора, тепловые трубки c паровой камерой, покрывающей 61% материнской платы, и гибридный жидкометаллический состав для улучшенного отвода тепла. Конфигурация дополнена 32 ГБ оперативной памяти DDR5 и накопителем PCIe 5.0 на 1 ТБ.

Image: HP

16-дюймовый IPS-экран с разрешением 2560×1600 пикселей предлагает частоту обновления 240 Гц, пиковую яркость 500 нит и полное покрытие sRGB. Технология VRR (переменная частота обновления) минимизирует разрывы изображения в играх. Среди портов — два Thunderbolt 4 (40 Гбит/с, зарядка до 100 Вт), два USB-A 10 Гбит/с, HDMI 2.1 (8K@60 Гц), 2.5G Ethernet, а также поддержка Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4.

Image: HP

Безопасность обеспечивает ИК-камера Full HD с физической шторкой для аутентификации через Windows Hello. Дизайн выполнен в чёрном цвете с акцентом на функциональность — данные о толщине и весе не раскрываются.

По словам HP, Omen MAX 2025 сочетает «мощь и надёжность», хотя финальные оценки останутся за пользователями после старта продаж.