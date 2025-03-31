Модель Galaxy Watch 8 появилась в новой утечке прошивки

Новые данные указывают на скорый анонс умных часов Samsung Galaxy Watch 8, выход которых ожидается в 2025 году. Согласно информации, обнаруженной пользователем X* под ником @theonecid, в тестовой прошивке фигурируют модели SM-L320, SM-L330 (Bluetooth-версии), а также SM-L325U и SM-L335U (LTE для США). Нумерация соответствует фирменной схеме Samsung: например, Galaxy Watch 7 обозначались как SM-L310 и SM-L315.

Предполагается, что Galaxy Watch 8 дебютируют в июле или августе вместе с новыми складными смартфонами линейки Galaxy Z. Хотя технические детали остаются неизвестными, аналитики ожидают улучшений в области отслеживания здоровья и сна за счёт ИИ-алгоритмов, как это было в Watch 7. В прошлогодних моделях обновлённые датчики и функции Wellness уже получили положительные отзывы за точность и интеграцию с экосистемой Samsung.

Пока неясно, предложит ли Galaxy Watch 8 радикально новый дизайн или сосредоточится на эволюционном развитии. Однако наличие тестовой прошивки свидетельствует, что Samsung близка к завершению разработки. Дополнительные подробности, вероятно, появятся в ближайшие месяцы по мере приближения официального анонса.

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