ASUS ROG Zephyrus M16 Air 2025 представлен в Китае.

Как сообщается, компания ASUS анонсировала в Китае игровой ноутбук ROG Zephyrus M16 Air 2025, позиционируемый как ультрапортативное решение для требовательных пользователей. Модель весом 1,95 кг и толщиной 1,49 см уже доступна для предзаказа по цене 23 999 юаней (около $3307), а старт продаж запланирован на 31 марта.

Дизайн ноутбука выполнен в цветах Eclipse Gray и Platinum White с использованием алюминия авиационного качества с ЧПУ-обработкой. На крышке размещена светодиодная матрица Space-Time Rift с семью RGB-зонами и 15 темами подсветки. Основная особенность — 16-дюймовый OLED-дисплей Nebula с разрешением 2,5K, частотой обновления 240 Гц, временем отклика 0,2 мс и яркостью 500 кд/м2. Экран поддерживает Dolby Vision, охватывает 100% цветового пространства DCI-P3 и сопровождается двухлетней гарантией от выгорания.

В основе M16 Air — 16-ядерный процессор Intel Core Ultra 9-285H и видеокарта NVIDIA GeForce RTX 5080 с TGP 130 Вт. Конфигурация дополнена 32 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и накопителем PCIe 4.0 на 1 ТБ с возможностью расширения через два слота M.2. Система охлаждения Glacier Cooling 3.0 включает жидкометаллическую термопасту, два вентилятора Arc Flow и паровые камеры.

Из портов выделены два Thunderbolt 4 (40 Гбит/с, поддержка зарядки 100 Вт), HDMI 2.1 (8K@60 Гц), два USB-A (10 Гбит/с), слот для карт памяти UHS-II и Wi-Fi 6E. Отдельный порт питания оснащён датчиком температуры для контроля нагрева. Аудиосистема с шестью динамиками и Dolby Atmos, RGB-подсветка клавиатуры с ходом клавиш 1,7 мм и аккумулятор на 90 Вт·ч с быстрой зарядкой 100 Вт через USB-C завершают список особенностей.

Помимо Китая, ноутбук ожидается в других регионах в течение следующих месяцев. Точные даты международного релиза и цены за пределами КНР пока не раскрываются.