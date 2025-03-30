Утечка характеристик камеры Oppo Find X8 Ultra: LYT900, двойная перископическая оптика 3x и 6x без кадрирования.

Компания Oppo готовится представить флагманский смартфон Find X8 Ultra в Китае 10 апреля, вместе с моделью Find X8s, планшетом Pad 4 Pro, часами Watch X2 Mini и беспроводными наушниками Enco Free 4. За несколько недель до анонса инсайдер Digital Chat Station раскрыл полные характеристики камеры устройства, подтвердив его статус одного из самых технологичных фотофлагманов 2025 года.

Согласно утечке, Find X8 Ultra получит квадрокамеру с нативными фокусными расстояниями — без цифрового кадрирования. Основной сенсор LYT900 разрешением 50 Мп (23 мм, f/1.8) дополняет сверхширокоугольный объектив JN5, а также две перископические линзы: 50 Мп LYT700 с 3-кратным оптическим зумом (70 мм, f/2.1) и 50 Мп LYT600 с 6-кратным зумом (135 мм, f/3.1). Это первая в мире модель с двойной перископической оптикой, которая, по заявлениям источников, обеспечит на 30% больше света по сравнению с Find X7 Ultra.

Особое внимание Oppo уделила материалам: основная камера использует объектив из «суперкристаллического синего стекла», повышающего эффективность отсечения инфракрасного спектра на 81%. Это улучшает чёткость изображения и цветопередачу. Фронтальная камера на 32 Мп размещена в центральном отверстии экрана.

Дизайн задней панели включает круглый модуль с двумя перископическими объективами в верхней и правой части. Рядом с основной и сверхширокоугольной камерами расположен логотип Hasselblad, а в левом верхнем углу — светодиодная вспышка.

Сердцем смартфона станет процессор Snapdragon 8 Elite в паре с оперативной памятью LPDDR5x до 16 ГБ и накопителем UFS 4.0 до 1 ТБ. Экран 6,82 дюйма с плоскими гранями, выполненный по технологии 2K LTPO AMOLED от BOE, обещает пиковую яркость до 3000 нит, частоту обновления 120 Гц и сниженное энергопотребление.

Find X7 Ultra

Find X8 Ultra оснастят аккумулятором на 6100 мА·ч с поддержкой 100-ваттной проводной и 50-ваттной беспроводной зарядки. Среди прочих особенностей — защита по стандартам IP68/IP69, спутниковая связь в версии на 1 ТБ, ультразвуковой сканер отпечатков и физическая кнопка спуска затвора. Ориентировочная цена и глобальная доступность пока не раскрыты.