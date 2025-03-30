Samsung Galaxy XCover 7 Pro замечен в базе данных FCC.

Противоударный смартфон Samsung Galaxy XCover 7 Pro приближается к релизу: устройство прошло сертификацию FCC и попало в базу Geekbench. Модели SM-G766U и SM-G766U1 подтверждают поддержку сетей 2G/3G/4G/5G, трёхдиапазонного Wi-Fi 6 (2,4 ГГц, 5 ГГц, 6 ГГц), Bluetooth и NFC. Для глобального рынка также зарегистрированы версии SM-G766B и SM-G766W.

Согласно данным Geekbench, Galaxy XCover 7 Pro работает на процессоре Snapdragon 7s Gen 3 с восемью ядрами (1×2,50 ГГц, 3×2,40 ГГц, 2×1,80 ГГц) и графикой Adreno 810. В тесте однопоточный результат составил 1 157 баллов, многопоточный — 3 288. Устройство получило 6 ГБ ОЗУ и предустановленную Android 15 с оболочкой One UI 7. Ёмкость аккумулятора, по данным FCC, — 4 265 мА·ч.

Galaxy XCover 7 Pro станет преемником прошлогодней модели XCover 7, но точные характеристики пока не раскрыты. Ожидается, что новинка сохранит черты серии: защиту по стандартам IP68 и MIL-STD-810H, прочное стекло Gorilla Glass Victus+, сенсорный экран с повышенной чувствительностью для работы в перчатках. В основе предыдущего поколения — чипсет Dimensity 6100+, 6,6-дюймовый FHD+ дисплей, 50-МП камера и съёмная батарея.

Официальный анонс Galaxy XCover 7 Pro пока не назначен, но сертификация FCC указывает на скорый старт продаж. Компания может сохранить фирменные фишки линейки: программируемую кнопку XCover Key, поддержку сканирования штрих-кодов через Knox Capture и разъём POGO для аксессуаров.