Компания Portronics расширила ассортимент своих интеллектуальных светодиодных проекторов, выпустив Beem 520.

Как сообщается, компания Portronics представила Beem 520 — новый компактный LED-проектор с минималистичным дизайном в белом корпусе. Главной особенностью устройства стала встроенная телескопическая подставка, позволяющая регулировать высоту и угол наклона без дополнительных креплений. Модель также оснащена автоматической коррекцией вертикальных искажений и поворотной головкой для точной настройки изображения. Для стационарного использования проектор можно закрепить на потолке.

Несмотря на нативное разрешение 720p, Beem 520 поддерживает воспроизведение контента в 4K и заявленную яркость 2200 люмен. Устройство проецирует изображение диагональю до 62 дюймов с расстояния 2 метров, а при удалении на 2,8 метра — до 88 дюймов. В комплектацию входят встроенные 3-ваттные динамики, порты HDMI, USB, AUX, а также модули Bluetooth и Wi-Fi для беспроводного подключения. Из коробки доступны стриминговые сервисы: Netflix, Disney+ Hotstar, YouTube и Prime Video.

Стартовая цена проектора в Индии составляет 6 999 рупий(~$82). Продажи уже стартовали на официальном сайте Portronics, Amazon.in и других онлайн-площадках. Гарантия — 1 год.