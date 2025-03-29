В сети появились рендеры Samsung Galaxy Z Flip 7 FE.

Известный инсайдер OnLeaks совместно с порталом SammyGuru опубликовал качественные рендеры Samsung Galaxy Z Flip 7 FE — первого «бюджетного» складного смартфона в линейке Fan Edition. Новинка сохранит дизайн текущей модели Z Flip 6, включая внешний экран-«ракушку» диагональю 3,4 дюйма и основной гибкий экран 6,7 дюйма. Однако толщина устройства в раскрытом состоянии увеличится до 7,4 мм против 6,9 мм у предшественника, что может сказаться на эргономике.

Основные изменения ожидаются в базовой модели Z Flip 7: согласно утечкам, она получит внешний экран увеличенной диагонали (4 дюйма) и откажется от фирменного дизайна с «ракушкой». В отличие от неё, Z Flip 7 FE сохранит узнаваемый стиль, но с упрощёнными характеристиками. Среди особенностей новинки — процессор Exynos 2400e, облегчённая версия флагманского чипа Exynos 2400, а также двойная камера: основная на 50 Мп и сверхширокоугольная на 12 Мп.

Защиту корпуса обеспечит алюминиевая рамка Armor Aluminum и стекло Corning Gorilla Glass Victus, а также влагозащита. На борту будет предустановлена оболочка One UI 7 на базе Android 15 с обещанной поддержкой обновлений до 6–7 лет. Кроме того, смартфон получит Wi-Fi 6E и проводную зарядку мощностью 25 Вт.

Официальный анонс ожидается во второй половине 2025 года, параллельно с выходом Z Flip 7. Таким образом, Samsung продолжает экспериментировать с форматом складных устройств, предлагая как премиальные, так и более доступные варианты. Успех Z Flip 7 FE будет зависеть от итоговой цены, учитывая минимальные изменения в дизайне по сравнению с предыдущим поколением.